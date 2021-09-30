Осужденный полковник ФСБ из Самары Сергей Гудованый требует пересмотра дела в Верховном суде

Судьи отказываются рассматривать жалобы, но адвокаты экс-полковников ФСБ настаивают на пересмотре дела Фото: Александра БУДАЕВА

Бывшие полковники ФСБ Сергей Гудованый и Павел Чермашенцев, которых обвинили во взяточничестве, мошенничестве и хранении оружия, подали жалобу на Верховный суд за отказ в рассмотрении апелляции.

Как сообщил адвокат Гудованого Андрей Карномазов, они подали кассационные жалобы на председателя Верховного суда с требованием рассмотрения дела коллегией. Ранее они уже добивались пересмотра приговора, но судьи отказывались рассматривать дело и возвращали ходатайства.

Напомним, в 2019 году на скамье подсудимых оказались бывший заместитель начальника службы экономической безопасности УФСБ по Самарской области Сергей Гудованый, начальник отдела «М» (управления по контрразведывательному обеспечению МВД, МЧС и Минюста) Павел Чермашенцев, их бывший коллега из центрального аппарата ведомства Александр Переточкин, а также предприниматели Алексей Пашкевич и Сергей Булатов. В зависимости от роли каждого из них в преступной деятельности, им были предъявлены обвинения во взяточничестве, посредничестве во взяточничестве и коррупции. Кроме того, у Сергея Гудованого нашли в кабинете крупную сумму денег и оружие.

Самое суровое наказание назначено Сергею Гудованому – его приговорили к 20 годам колонии строгого режима, при этом лишили не только звания полковника ФСБ, но и воинских наград, самой почетной из которых был Орден Мужества за участие в Чеченской войне. Остальным дали меньше: Александру Переточкину - 10 лет, Алексею Пашкевичу - 7, Сергею Булатову - 5, Павлу Чермашенцеву - 4. Приговором осужденные остались недовольны, поэтому в суд начали поступать апелляционные жалобы.