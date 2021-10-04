Полиция задержала второго участника ночной стрельбы в центре Самары

Хулиган извинился перед самарцами за свой поступок Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полицейские задержали второго участника ночной стрельбы в центре города. Им оказался 21-летний студент одного из местных вузов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

У молодого человека нашли охолощенный пистолет. Его отправили на экспертизу. Парню избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Хулиган раскаялся в содеянном и попросил прощения у жителей Самары за свой поступок.

Напомним, группа молодых людей устроила «шоу» на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской в ночь на 11 сентября. Накануне одному из парней исполнилось 20 лет. Ребята решили громко отметить его день рождения. Они вышли прямо на проезжую часть и стали стрелять друг в друга из петард. Потом именинник достал из багажника «Приоры» автомат и сделал очередь в небо. В дальнейшем оказалось, что оружие было охолощенным. 16 сентября суд отправил молодого человека под домашний арест.

Полицейские просят всех, кто стал свидетелем данного происшествия (жителей домов на пересечении улиц Некрасовской, Куйбышева и Степана Разина, а также автомобилистов), сообщить об этом в УМВД по Самаре по адресу: ул. Мориса Тореза, 12 или по телефонам: 373-76-40,334-62-03.

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