В Оренбуржье число погибших от отравления суррогатным алкоголем возросло до 24 человек

Следователи задержали шестерых подозреваемых, сейчас они дают показания Фото: СОЦСЕТИ

В Оренбургской области ежедневно увеличивается количество смертей после употребления некачественного алкоголя. На утро, 9 октября 2021 года, количество погибших составляет 24 человека.

Напомним, в нескольких районах Оренбургской области произошло массовое травление суррогатным алкоголем. Следователи возбудили уже пять уголовных дел, а также задержали шестерых подозреваемых, которые были причастны к реализации «паленой» водки в городе Орск.

7 октября 2021 года правоохранители нашли склад на Вокзальном шоссе в Орске, где было изъято 1279 бутылок опасного алкоголя по 0,5 литра. Именно с этой базы в районные магазины поставляли некачественную водку, которую употребляли погибшие.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.