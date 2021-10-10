В Оренбургской области задержан десятый подозреваемый по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем

Расследованием занимаются сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России Фото: принтскрин видео.

Сегодня стало известно о задержании десятого подозреваемого по делу о массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области. Следователи уже изъяли 11 бочек по 200 литров и 1300 пол-литровых бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Сейчас ее проверяют эксперты.

По предварительным данным, около сотни человек отравились «паленой» водкой, в которой содержался метанол. На данный момент известно о 32 погибших и 64 пострадавших. Власти региона организовали массовую SMS-рассылку с предупреждением об опасности и просьбой анонимно сообщать о торговле фальсификатом.

Тем временем было возбуждено несколько уголовных дел, их ведет Центральный аппарат Следственного комитета России. Четверо подозреваемых арестованы - среди них собственно производитель и распространители суррогата. Судьбу остальных задержанных в ближайшее время предстоит определить суду.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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