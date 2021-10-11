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Здоровье11 октября 2021 7:06

В Самаре введение входа посетителей по QR-коду для фитнеса и бассейнов отложили до 18 октября 2021 года

Чтобы успеть пройти вакцинацию, правительство дало еще неделю
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Правительство отложило введение новых ограничительных мер еще на неделю

Правительство отложило введение новых ограничительных мер еще на неделю

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошло расширенное заседание оперативного штаба, на котором присутствовали представители сферы услуг. Сейчас в регионе наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, поэтому правительство приняло решение вводить дополнительные ограничительные меры для работников и посетителей кино, театров, бассейнов, а также спортзалов. Один из собственников фитнес-центра в Самаре попросил властей дать еще немного времени, чтобы успеть перейти на новые правила.

Напомним, с 11 октября 2021 года на входе в кинотеатры, на концертные площадки и фитнес-центры будут требовать QR-код о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании COVID-19. Однако, как отметили представители фитнес-индустрии, не все посетители и работники смогут успеть пройти полный курс вакцинации.

- На прохождение полного курса вакцинации и получение кода требуется минимум 21 день, а с момента введения этого правила для фитнес-центров до начала его действия пройдет всего две недели, - сказала руководитель сети «Физкультура» Елена Самородова на расширенном заседании оперштаба.

Присутствующие на совещании согласились с ее мнением. Правительство Самарской области приняло решение отложить введение QR-кодов еще на неделю. Новые правила для сферы услуг будут действовать с 18 октября 2021 года.