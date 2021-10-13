Ковидные госпитали в Самарской области могут открыть еще в четырех районах

В Самарской области ищут, где взять новые койки под коронавирусных больных

В министерстве здравоохранения Самарской области рассказали, что сейчас рассматривают возможность открыть ковидные госпитали еще в четырех муниципальных районах Самарской области. Руководитель управления организации социально значимой и специализированной медицинской помощи министерства Илья Сиротко рассказал, что представители минздрава посетили четыре района - Шенталинский, Челно-Вершинский, Кошкинский и Елховский. Здесь много заболевших, а везти из отдаленных районов больных сразу в областной госпиталь не всегда удобно.

- Наша позиция - такое открытие коечного фонда, чтобы мы не ухудшили положение с медицинской помощью в районах региона, чтобы не закрывать необходимые профили и не оставлять людей без врачебной поддержки, - отметил Илья Сиротко.

Сегодня в регионе развернуто уже практически 7500 коек, это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, в самые сложный пандемийные дни. Губернатор Дмитрий Азаров назвал ситуацию с коронавирусом очень тревожной и отметил, что регион находится на пороге локдауна. Болеть коронавирусом стали тяжелее, осложнения развиваются в разы быстрее. Для того, чтобы увеличить интерес и готовность к вакцинации, в регионе ввели ряд ограничений и преференций для тех, кто уже сделал прививку. А для определенных категорий граждан ввели обязательную вакцинацию