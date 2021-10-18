В Самарской области за неделю с 11 по 17 октября 2021 года коронавирусом заболели 5445 человек

Болеть коронавирусом в Самарской области стали тяжелее

В Самарской области за неделю с 11 по 17 октября 2021 года заболеваемость коронавирусом достигла небывалых высот. За семь дней заболели 5445 человек, при этом каждый день пациентов с положительным ПЦР -тестом все больше, и в понедельник 18 октября 2021 года эта цифра достигла уже 915 человек. После Москвы и Питера, а также Московской области регион занимает уже пару недель четвертое место по стране и ежедневно ставит антирекорды по заболеваемости. За это же время умерли 164 человека.

- Сейчас каждый день в обзоре мы фиксируем по пять тысяч новых заболевших – как с подтвержденным ковидом, так и с подозрением на него, - рассказал министр здравоохранения Армен Бенян и отметил, что на дому лечится около 60 тысяч человек.

По его словам, ресурсов у медиков сегодня уже почти не осталось. Сейчас под таких больных отдано около 8000 коек, половине пациентов нужен кислород. К сожалению, темпы вакцинации, которая должна была спасти мир от заразы, тоже недостаточны. Только в регионе должны привить еще около миллиона человек. Для того, чтобы мотивировать людей к вакцинации, власти вводят ряд ограничений и запретов.