Злоумышленник попал на записи видеокамер. Фото: скрин видео

Вероятный убийца женщины в чемодане из Орска попал на видео. Кадры опубликовал Следственный комитет РФ.

Чемодан с женским телом без головы в Орске нашли накануне, 23 октября. Играющие дети обнаружили его около подъезда одного из жилых домов на улице Станиславского. На видеозаписи, которую обнародовали правоохранители, явственно видно, как некий злоумышленник ночью тащит мимо припаркованных во дворе машин большой темный предмет.

Следователи быстро установили личность женщины – ей оказалась 39-летняя местная жительница. Выяснили и личность вероятного убийцы – по версии следствия, им оказался ее 42-летний знакомый. Силовики задержали подозреваемого под утро, 24 октября. Он уже сознался в содеянном.