Реставрацию хоральной синагоги в Самаре сняли с высоты в октябре 2021 года

Территорию вокруг хоральной синагоги оградили забором

Самарский видеоблогер снял с воздуха начало реставрации хоральной синагоги. Памятник архитектуры, которому насчитывается больше 100 лет, находится на улице Садовой, 49.

Площадку вокруг синагоги оградили забором. На нее уже завезли часть строительных материалов. Сейчас рабочие трудятся возле внешних стен – там прорыли траншеи. Видимо, они восстанавливают и укрепляют основание здания.

Судя по видео, подрядчику предстоит много работы. В двухэтажной постройке нет ни перекрытий, ни крыши, ни окон. Кирпичная кладка кое-где начала разрушаться. На преображение синагоги отвели около двух лет. Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории. Реставрацию, которую проводят на деньги частных инвесторов, планируется завершить в 2023 году.

В дальнейшем в хоральной синагоге хотят сделать центр еврейской общины. Там будут проводить различные мероприятия: духовные, светские и образовательные.