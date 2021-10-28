Пожарные, полицейские и лесники будут патрулировать Подгоры, где неизвестные поджигают дачи

В Подгорах всю ночь дежурили МЧС и полиция Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В селе Подгоры Самарской области четыре ночи подряд поджигали заброшенные дома и «законсервированные» дачи. По официальным данным за эти дни там сгорели 12 домов, однако местные жители сообщают, что сгорело намного больше. Ранее «КП-Самара» сообщала, что местные жители просят выделить на патрулирование пожарную машину, чтобы оперативнее реагировать на поджоги.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн услышал просьбу селян и договорился с экстренными службами о выделении техники и людей на помощь Подгорам. В ночь на 28 октября по запросу депутата там дежурили дополнительные силы.

- Дикая ситуация в Подгорах. Договорились с ГУ МЧС по Самарской области, что с этой ночи село будет патрулировать мехдозор ПЧ-127. Также здесь останутся и наряды полиции. Надеюсь, поджигателя удастся найти, - сказал депутат.

Кроме того, к защите местных жителей подключилась районная администрация. Патрулировать территорию помимо экстренных служб будут также инспекторы национального парка «Самарская Лука».

Как сообщила «Комсомолке» местная жительница Елена З., в минувшую ночь с 27 на 28 октября, когда дополнительно дежурили МЧС, МВД и инспекторы нацпарка, поджогов не было. Редакция «Комсомолки» выражает надежду, что поджоги в Подгорах прекратятся и люди смогут спать спокойно.

Напомним, в селе Подгоры с ночи 24 октября неизвестный поджигает дачные домики. В настоящее время по факту поджогов было возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов ищут поджигателя.