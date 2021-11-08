Прокуратура потребовала уволить главу департамента образования Самары Елену Чернегу

Чиновница не согласна с обвинением

В Ленинском районном суде прошло заседание по делу главы департамента образования Елены Чернеги, которую обвиняют в превышении должностных полномочий. Прокуратура потребовала уволить чиновницу с занимаемой должности.

Главу депобра Самары обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Так, она дала команду подчиненным зачислять детей в детский сад №87 в декабре 2019 года. Задание было выполнено, но в срок объект не сдали. Из-за этого многие родители понесли значительные убытки из-за того, что кому-то пришлось уволиться с работы, а кто-то целый год водил ребенка в частный детский сад. Перевести ребенка в другое дошкольное заведение также было не просто.

Сама чиновница отрицает свою вину, так как официальные документы ей предоставляли подчиненные. В документах были указаны сроки сдачи объекта, но по факту открылся сад только на следующий год.

В январе 2021 года Елену Чернегу отстранили от должности. Сейчас же гособвинитель добивается увольнения руководителя департамента. Судебное разбирательство будет продолжено.