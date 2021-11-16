Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев сбрил бороду

Иван Сергеев без бороды

Игрок самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев, как и обещал, сбрил бороду, вернувшись после матчей сборной страны.

Сергеев сказал, что сбреет бороду, как только получил вызов в сборную. Он в качестве запасного фигурировал в заявке на две игры в заключительном туре отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Россияне уверенно победили Кипр со счетом 6:0, но уступили Хорватии со счетом 1:0 после автогола защитника Федра Кудряшова и лишились возможности получить прямую путевку на чемпионат. Теперь российской команде предстоит играть стыковые матчи.

Иван Сергеев присоединился к самарским «Крыльям Советов» в августе 2020 года. Вместе с командой он перешел в премьер-лигу, став рекордсменом ФНЛ по забитым голам.

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