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Спорт16 ноября 2021 10:27

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев сбрил бороду

Он обещал сбрить бороду после возвращения из расположения сборной России
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
Иван Сергеев без бороды

Иван Сергеев без бороды

Игрок самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев, как и обещал, сбрил бороду, вернувшись после матчей сборной страны.

Сергеев сказал, что сбреет бороду, как только получил вызов в сборную. Он в качестве запасного фигурировал в заявке на две игры в заключительном туре отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Россияне уверенно победили Кипр со счетом 6:0, но уступили Хорватии со счетом 1:0 после автогола защитника Федра Кудряшова и лишились возможности получить прямую путевку на чемпионат. Теперь российской команде предстоит играть стыковые матчи.

Иван Сергеев присоединился к самарским «Крыльям Советов» в августе 2020 года. Вместе с командой он перешел в премьер-лигу, став рекордсменом ФНЛ по забитым голам.

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