Верховный суд вернул в Самару уголовное дело экс-росгвардейца Дмитрия Сазонова

Дмитрий Сазонов на суде утверждал, что его подставили Фото: Александра БУДАЕВА

Верховный суд России вернул в Самару уголовное дело экс-заместителя начальника Росгвардии Самарской области Дмитрия Сазонова. Почему? Пока не ясно, документы в наш регион еще не поступили. Однако, видимо, столичные судьи увидели какие-то нарушения в тех решениях, что раньше выносили их коллеги из региона.

Уголовное дело Дмитрия Сазонова – одно из самых громких коррупционных дел последнего времени. В 2018 году его задержали сотрудники ФСБ при получении взятки 100 тысяч рублей. Далее во время расследования выяснилось, что Сазонов систематически получал от организованной преступной группы и местного предпринимателя, который занимался фотосъемкой выписок из самарских роддомов.

Сам Сазонов уверял: да, от бизнесмена деньги брал, но то было мошенничество чистой воды. А что до связей с преступным миром – так этого неправда, его подставили.

Самарские суды однако посчитали его вину доказанной и в 2020 году приговорили его к 12 годам колонии общего режима и штрафу 220 тысяч рублей. Самарский областной суд наказание несколько смягчил – до 9 с половиной лет колонии и 22,5 млн рублей.

Что будет с этим делом теперь, покажет время. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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