«Водочный король» Александр Милеев признан потерпевшим по делу о вымогательстве 200 млн рублей

По версии следствия, у Александра Милеева вымогали 200 млн рублей Фото: Архив "КП"

В Самарской области продолжается расследование громкого уголовного дела, в котором фигурируют весьма известные личности: дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова – Людмила Тархова и спортсмен, меценат, благотворитель и бизнесмен, в народе прозванный «водочным королем» Александр Милеев

Тархову в июле задержали сотрудники ФСБ, вскоре было возбуждено уголовное дело о вымогательстве. По версии следствия, Тархова пыталась заставить Милеева отдать ей 200 млн рублей. Ранее ходили разные слухи о том, шли ли переговоры напрямую или в деле фигурировали некие посредники. Однако, как стало известно корреспонденту «КП-Самара», потерпевшим по уголовному делу признан именно Александр Милеев.

Людмилу Тархову по решению суда на время следствия отправили под домашний арест. 18 ноября его продлили на 2 месяца – до 18 января.

Как сообщил адвокат Андрей Карномазов, который представляет в этом деле сторону защиты, Людмила Тархова вину не признает, по ее словам, она пыталась забрать то, что принадлежало ее семье - деньги, которые ранее потерпевший взял в долг.

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