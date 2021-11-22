Около 2 тысяч самарцев поддержали строительство епархиального центра у Ботанического сада

Подготовительные работы на участке стартовали в марте 2021 года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Стали известны результаты публичных слушаний по поводу строительства детского епархиального центра у Ботанического сада в Самаре. Его участниками стали 746 человек. Большинство выступили против, однако положительные мнения, которые ранее поступили в письменном виде, перевесили чашу весов.

Напомним, детский епархиальный центр хотят возвести на Московском шоссе на участке площадью 2 652 кв. м. Предельная высота строения составит 35 м. Заявитель — Самарская епархия РПЦ. Подготовительные работы на площадке начались весной 2021 года. Они вызвали массу недовольства со стороны местных жителей.

419 участников публичных слушаний выступили против строительства епархиального центра. Они подозревают, что вместо него у Ботсада появится еще одна церковь. Якобы форма фундамента, который уже залили, очень напоминает это религиозное сооружение. Еще 309 человек поддержали проект. Кроме того, ранее в департамент градостроительства Самары от управляющего Самарской епархией поступило более 1500 положительных мнений: 12 ноября — 1475 и 16 ноября — 160.

Окончательное решение примет комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары.

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