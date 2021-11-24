Близкие погибшего на борту самолета самарца не верят в его суицид

Тело мужчины нашли в туалете самолета, летевшего из Египта в Самару Фото: Мария ЛЕНЦ

Близкие мужчины, который умер в самолете Шарм-Эль-Шейх — Самара, не верят в его суицид. По словам знакомых, Александр не мог покончить с собой. Они считают, что информация об этом — фейк.

— Саша никогда не был замкнутым. В семье своей души не чаял, у него все было хорошо. Это какой-то фейк. Думаю, что суицид — это исключено, — поделилась с корреспондентом «КП-Самара» знакомая погибшего Татьяна Иванова (личные данные изменены).

Женщина рассказала, что у мужчины были проблемы со здоровьем. Два года назад у него случился инсульт. Возможно, и в этот раз ему стало плохо.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 23 ноября 2021 года. Во время полета стюарды заметили, что один из пассажиров слишком долго находится в туалетной комнате. Достучаться до него не смогли, поэтому дверь решили вскрыть. Там экипаж воздушного судна обнаружил мужчину, который находился без сознания. Самолет экстренно сел в ближайшем аэропорту — в Каире. Несмотря на усилия медиков, спасти пассажира не удалось.

По данным следователей, погибший — 48-летний житель Самары. Сейчас они разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Отметим, у мужчины остались жена и дочь-школьница.

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