Многоуровневые развязки хотят построить на ул. Авроры в Самаре

Улицу Авроры в Самаре планируют преобразить Фото: Google. Карты.

В Самаре преобразят улицу Авроры. На ней построят многоуровневые развязки. Об этом можно судить по информации, размещенной в проекте поправок к Генплану города.

Судя по карте планируемых транспортных объектов, которую опубликовали на сайте мэрии Самары, один путепровод появится на пересечении с Московским шоссе. Его сделают по типу тех, что уже есть на перекрестках с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе.

Развязку обустроят в рамках продления улицы Авроры до Ново-Садовой. Дорогу протянут вдоль Ботанического сада. На эти цели из областного бюджета планируют выделить в ближайшие три года 2,7 млрд рублей. Также на карте отмечен путепровод на перекрестке с Ново-Садовой.

Еще одну развязку планируют обустроить на пересечении Авроры, Южного шоссе и Набережной реки Самары. Эти работы запланированы в рамках возведения Южной обводной дороги.

Сейчас проект поправок в Генплан Самары находится на обсуждении. Замечания по нему можно внести до 16 декабря 2021.