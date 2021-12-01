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Общество1 декабря 2021 15:01

В Самаре могут отказаться от схемы посадки в автобус через переднюю дверь

Жители оказались недовольны новой схемой посадки в транспорт
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Самарцы оказались недовольны новой схемы посадки

Самарцы оказались недовольны новой схемы посадки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут отказаться от схемы посадки в автобус через переднюю дверь. Об этом в среду, 1 декабря, сообщила глава города Елена Лапушкина.

Ранее пассажиров начали пускать в автобус только через переднюю дверь. Предполагается, что таким образом проще контролировать пассажиров, не использующих маски, а также безбилетников.

Пассажиры оказались недовольны новой схемы и жаловались, что транспорт теперь слишком долго простаивает на остановках, и как следствие, увеличивается интервал движения автобусов.

- Вполне возможно, что мы откажемся от данной практики. Будем обсуждать этот вопрос с перевозчиком, - сказала Лапушкина.

О пересмотре схемы посадки также заявляли в городском департаменте транспорта.

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