Самарцы оказались недовольны новой схемы посадки
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре могут отказаться от схемы посадки в автобус через переднюю дверь. Об этом в среду, 1 декабря, сообщила глава города Елена Лапушкина.
Ранее пассажиров начали пускать в автобус только через переднюю дверь. Предполагается, что таким образом проще контролировать пассажиров, не использующих маски, а также безбилетников.
Пассажиры оказались недовольны новой схемы и жаловались, что транспорт теперь слишком долго простаивает на остановках, и как следствие, увеличивается интервал движения автобусов.
- Вполне возможно, что мы откажемся от данной практики. Будем обсуждать этот вопрос с перевозчиком, - сказала Лапушкина.
О пересмотре схемы посадки также заявляли в городском департаменте транспорта.
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