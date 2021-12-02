Линию скоростного трамвая могут построить в Самаре

Скоростную трамвайную ветку хотят проложить по проспекту Карла Маркса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре все-таки могут построить линию скоростного трамвая. Согласно проекту Генплана, который сейчас проходит общественные обсуждения, ветку проложат по проспекту Карла Маркса.

На карте планируемых транспортных объектов отмечено, что линия скоростного трамвая будет начинаться от пересечения проспекта Карла Маркса с Ракитовским шоссе. Далее ее протянут в сторону железнодорожного вокзала, потом вдоль реки Самары, по Самарскому (Фрунзенскому) мосту, а также по улице Шоссейной, Кряжскому шоссе и улице Утевской.

Возможно, ветку продолжат и до нового моста через реку Самару. Его хотят построить между Самарским и Южным мостовыми переходами. Он тоже отражен в проекте Генплана.

Напомним, проспект Карла Маркса в Самаре планируют реконструировать. Его обновят в два этапа: от обводной дороги до Ракитовского шоссе и от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова. Работы должны начать в 2022 году.