Мигранта, бросившего фрукт в пенсионера на рынке в Самаре, отправили на родину

Приставы принудительно выдворили мигранта за пределы страны / Фото: УФССП по Самарской области

В Самаре завершилась история с торговцем-мигрантом, который кинул в пенсионера фрукт. Молодого человека отправили на родину. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Резонансный скандал произошел 13 октября 2021 года на рынке на улице Стара-Загора. Иностранец бросил в пожилого мужчину фрукт, тот угодил ему в глаз. Момент попал на видео. Прохожие пытались пристыдить мигранта, но извинений от него так и не добились. Тогда самарцы обратились за помощью в полицию и к губернатору. После проверки молодого человека — 25-летнего уроженца соседней республики — задержали и привлекли к ответственности.

Промышленный районный суд Самары признал парня виновным в мелком хулиганстве, за что ему назначили штраф, и в нарушении режима пребывания в РФ. За это иностранца решили выдворить за пределы страны.

— Мигранты могут въехать в Россию через КПП, что не требует получения визы. Срок разрешенного пребывания — 90 суток. По его истечению граждане должны добровольно покинуть чужую страну, — рассказали приставы.

Нарушителям законодательства грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей и принудительное выдворение за пределы РФ. Они смогут вновь вернуться в страну только через 5 лет. Такое же наказание применили и к хулигану-торговцу.