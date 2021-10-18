Торговца-мигранта, бросавшего фрукты в пенсионера в Самаре, выдворят из страны

Полицейские нашли парня, оскорбившего пожилого самарца Фото: скриншот с видео

В Самаре нашли торговца-мигранта, который унизил пенсионера. Хулиганом, бросавшим фрукты в пожилого человека, оказался 25-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- В отношении молодого человека составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и нарушение миграционного законодательства. В субботу, 16 октября, Промышленный районный суд признал его виновным и назначил штраф с выдворением за пределы РФ, - рассказали полицейские.

Молодой человек принес свои извинения пожилому человеку. Полицейские записали его обращение на видео:

- Я признаю свою вину. 13 октября на улице Стара-Загора я кидал виноград в пожилого человека и попал ему в глаз. Прошу прощения.

Напомним, все случилось 13 октября 2021 года на стихийном рынке, который находится на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Между торговцами-мигрантами и пенсионером произошел конфликт. Они начали бросать в него фрукты и овощи. Один из них угодил пожилому человеку в глаз. Момент попал на видео. Прохожие заступились за пенсионера. Они потребовали извинений. Однако хулиганы не чувствовали за собой никакой вины.

История дошла до губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он потребовал найти и наказать виновных, а также поощрить тех, кто не остался в стороне. 15 октября полицейские вместе с чиновниками наведались с проверкой на стихийный рынок. Итогом стало составление четырех протоколов о незаконной торговле. Все самовольные лотки убрали с газонов и тротуара. Некоторое время на месте дежурили полицейские – на случай, если мигранты решат вернуться.

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