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Происшествия3 декабря 2021 15:47

В Самаре мать, которая убила свою дочь в квартире на Санфировой, заключили под стражу

Женщина призналась, что утопила ребенка и сбежала с места преступления
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Екатерина Безгина утопила родную дочь и пыталась сбежать

Екатерина Безгина утопила родную дочь и пыталась сбежать

Фото: СОЦСЕТИ

В пятницу, 3 декабря 2021 года, 41-летнюю Екатерину Безгину заключили под стражу по подозрению в убийстве своей четырехлетней дочери. Женщина на допросе признала свою вину.

Эксперты установили, что смерть ребенка наступила в результате асфиксии вследствие утопления. Матери девочки предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Судом ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следователи продолжают расследование, устанавливаются все обстоятельство происшествия. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, тело четырехлетней девочки было найдено в квартире на улице Санфировой вечером 20 ноября 2021 года. Ее обнаружил хозяин квартиры, которую он сдавал в аренду Екатерине. Криминалисты нашли в квартире записку от Безгиной, а саму ее объявили в розыск.