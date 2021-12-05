В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы

Самарцев призывают быть аккуратнее на скользких улицах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в воскресенье, 5 декабря, объявлен желтый уровень опасности из-за сильного гололеда. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В субботу в Самаре шли дожди и была плюсовая температура. В воскресенье, по данным Приволжского УГМС, в регионе ожидается температура ниже нуля.

В МЧС предупреждают, что падение на льду может привести к ушибам и переломам, и советуют избегать опасных скользких участков, а если обойти ледяные лужи невозможно, то передвигаться по ним, как лыжник - небольшими скользящими шажками.

Ранее в Самаре прокуратура начала проверки из-за травмирования горожан в условиях гололеда.

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