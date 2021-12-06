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Здоровье6 декабря 2021 11:27

Самарские больницы готовятся к вакцинации подростков от коронавируса

Первые вакцины произведены, они находятся на контроле качества
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Скоро начнется вакцинация подростков

Скоро начнется вакцинация подростков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больницы Самарской области готовятся к вакцинации подростков от коронавируса и других инфекций. Об этом «КП-Самара» сообщили в региональном правительстве.

- Медицинские учреждения на постоянной основе ведут подготовительную работу по вопросам вакцинации несовершеннолетних, в том числе от гриппа и других инфекций, - ответили в правительстве на вопрос о вакцине от коронавируса для подростков.

В России зарегистрирована вакцина Гм-КОВИД-Вак-М (которая также имеет название «Спутник М») для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Сейчас вакцина находится на контроле качества. Не исключено, что прививки от коронавируса подросткам начнут делать до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что в Самарской области фиксировали смертельные случаи среди детей, заразившихся коронавирусом.

Сейчас в регионе продолжается вакцинация для граждан старше 18 лет. Как отмечал глава регионального минздрава, среди вакцинировавшихся 80 процентов заразившихся коронавирусом болеют в легкой форме.

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