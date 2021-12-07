Врач-педиатр рассказала, есть ли в Самаре вакцина от коронавируса для детей

В Самаре детям прививки от коронавируса пока не делают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Детской вакцины от коронавируса пока нет в наличии в Самаре, рассказала главный педиатр областной столицы Светлана Пыркова.

В России зарегистрирована вакцина Гм-КОВИД-Вак-М (она также имеет название «Спутник М»), которая предназначена для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Пока препарат проходит испытания. Высказывались предположения, что прививки детям начнут делать до конца текущего года. Но, как рассказала Светлана Пыркова, пока нет точных дат, когда начнется вакцинация подростков в регионах.

- Идут испытания. Пока нет достоверных сведений, когда вакцина будет запущена. Сейчас детской прививки в наличии нет, - сказала педиатр.

Ранее сообщалось, что в Самарской области регистрировали смертельные случаи среди детей, заразившихся коронавирусом.

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