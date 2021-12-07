Самарец показал с воздуха сгоревший ангар на Птичьем рынке 7 декабря 2021 года

Площадь пожара составила 1200 квадратных метров Фото: Скриншот с видео

Утром во вторник, 7 декабря 2021 года, на улице Ново-Вокзальной, 2а в Советском районе Самары произошел крупный пожар. На Птичьем рынке загорелись ангар и несколько павильонов рядом с ним. Местный видеоблогер Евгений Щекин снял с воздуха последствия ЧП.

На кадрах видно, что на месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и полицейские. Пожар уже потушен, однако из-под крыши постройки все еще идет дым. Крыша ангара устояла, но сильно пошла волнами. Рядом валяются деревянные палки и другие вещи, которые пожарные вытащили из павильонов.

Напомним, огонь на Птичьем рынке вспыхнул примерно в половину пятого утра. Площадь пожара составила 1200 кв. м. На месте работали 122 человека и 38 единиц техники, а также пожарная насосная станция и поезд. На тушение возгорания ушло около 5 часов. Ликвидация была объявлена в 9:30. Никто не погиб и не пострадал. Причина происшествия пока не установлена.

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