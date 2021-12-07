Более тысячи самарцев поддержали смену зонирования участка на ул. Солнечной

Вместо высоток на ул. Солнечной могут построить спорткомплекс

В Самаре прошли публичные слушания по поводу смены зонирования участка на улице Солнечной. Поводом этому стал спор между владельцем земли и местными жителями. Первый хочет построить там высотки, а вторые против возведения в густонаселенном микрорайоне нового жилья.

Сейчас участок площадью 11,7 тыс. кв. м относится к Ц-3 — общественно-деловая зона районного значения. Было предложено сменить зону на Ц-4с — общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения. Большинство жителей поддержали данную инициативу.

— В письменном виде в департамент градостроительства поступило 586 отрицательных мнений и 276 — положительных, а также 5 коллективных обращений с 637 положительными мнениями. Через сайт администрации Самары поступило 334 голоса за и 97 — против, — говорится в заключении о результатах публичных слушаний на сайте мэрии.

Те, кто не поддержал инициативу, упирали на то, что зона Ц-4с не позволит построить в микрорайоне детский сад, школу или поликлинику. Возведение спортивного объекта, по их мнению, еще больше загрузит узкие проезды и создаст пробки.

Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары рекомендовали принимать решение с учетом поступивших мнений.

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