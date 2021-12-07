Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 декабря 2021 12:50

Суд может решить судьбу крематория под Самарой 13 декабря 2021 года

Перспективная площадка для размещения объекта — территория у села Хорошенькое
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Суд заслушал доводы прокуратуры и чиновников Красноярского района 7 декабря 2021 года

Суд заслушал доводы прокуратуры и чиновников Красноярского района 7 декабря 2021 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 7 декабря 2021 года, Самарский областной суд рассмотрел иск прокуратуры к собранию представителей сельского поселения Хорошенькое Красноярского района. Поводом стал акт о создании нового кладбища и крематория, который приняли местные чиновники. Надзорное ведомство требует признать его недействительным.

По словам прокурора, на территории, где запланировали стройку, высокий уровень грунтовых вод. Эта местность заболочена. Кроме того, водоснабжение поселения идет от водонапорных башен, которые находятся неподалеку от данной площадки. Размещение мест для погребения повлечет нарушение санитарных норм.

Представители местной администрации отмечают, что принятый акт — предварительный, пишет «Самарское обозрение». Он необходим, чтобы выяснить, можно ли построить на участке крематорий — провести экспертизы и инженерные изыскания.

Выслушав стороны, суд объявил перерыв. Следующее заседание назначено на 13 декабря 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Хинштейн о крематории для Самары: «Не надо прижиматься к населенным пунктам»

Самарский депутат высказался о будущем крематория в Самаре (подробности)

«Будет две печи»: для строительства крематория под Самарой выбрали село Хорошенькое

Правда, разрешения на строительства объекта еще не выдавали (подробности)