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Общество7 декабря 2021 13:40

"Это символ города!" Самарский журналист сделал тату с элеватором, чтобы не допустить его сноса

Ведущий программы "Городская среда" на радио КП в Самаре выступил в защиту элеватора, сделав татуировку с достопримечательностью
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Антон Черепок решил напомнить всем об исторической ценности здания Самарского элеватора

Антон Черепок решил напомнить всем об исторической ценности здания Самарского элеватора

Самарский журналист Антон Черепок, ведущий программы "Городская среда" на радио "Комсомольская правда" выступил в защиту самарского элеватора, который пытаются приговорить к сносу. Две бетонные башни давно стали одним из символов Самары. Здание в стиле брутализма - объект неоднозначный, но 100% привлекательный и интересный, с необычной историей. Вместо него хотят возвести очередные высотки - две стеклянные башни. Которые уж точно ничем не украсят Самару. \

Решение, представленное на недавно прошедшем градосовете, возмутило градозащитников и поклонников старой Самары. Самарский журналист решил высказать свое мнение в защиту исторического здания, сделав неожиданный шаг. НА его руке появилась татуировка с башнями элеватора и фразой "Волжский брутализм".

- Снести элеватор и поставить на его месте якобы похожие на него жилые стеклянные высотки - это переписать историю, выдав убогую подделку за произведение искусства. И когда внуки будут спрашивать у меня, старенького морщинистого дедушки, а что это такое у тебя на руке, я буду ненадолго выпадать из маразма и рассказывать им, что когда-то в Самаре были потрясающие здания разных стилей, а не сплошные стеклянные высотки! - высказал Антон Черепок свое мнение.

Спасать исторические здания с помощью перфомансов и флешмобов в Самаре уже вошло в привычку. Так, летом активисты высказали свое мнение и защитили от сноса дом мещанки Сафоновой на Садовой, 228 а. Благодаря акции "Стоп-снос" его признали ОКН и взяли под защиту.

Центр Самары вскоре должен получить статус исторического поселения, но дело все затягивается и документы никак не подпишут. Тем временем, пользуясь отсрочками, на исторически ценные дома и лакомые кусочки территории покушаются застройщики, которые хотят успеть начать стройку, чтобы потом уже пользоваться своим правом и не учитывать требования регламентов.

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