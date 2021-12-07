"Это символ города!" Самарский журналист сделал тату с элеватором, чтобы не допустить его сноса

Антон Черепок решил напомнить всем об исторической ценности здания Самарского элеватора

Самарский журналист Антон Черепок, ведущий программы "Городская среда" на радио "Комсомольская правда" выступил в защиту самарского элеватора, который пытаются приговорить к сносу. Две бетонные башни давно стали одним из символов Самары. Здание в стиле брутализма - объект неоднозначный, но 100% привлекательный и интересный, с необычной историей. Вместо него хотят возвести очередные высотки - две стеклянные башни. Которые уж точно ничем не украсят Самару. \

Решение, представленное на недавно прошедшем градосовете, возмутило градозащитников и поклонников старой Самары. Самарский журналист решил высказать свое мнение в защиту исторического здания, сделав неожиданный шаг. НА его руке появилась татуировка с башнями элеватора и фразой "Волжский брутализм".

- Снести элеватор и поставить на его месте якобы похожие на него жилые стеклянные высотки - это переписать историю, выдав убогую подделку за произведение искусства. И когда внуки будут спрашивать у меня, старенького морщинистого дедушки, а что это такое у тебя на руке, я буду ненадолго выпадать из маразма и рассказывать им, что когда-то в Самаре были потрясающие здания разных стилей, а не сплошные стеклянные высотки! - высказал Антон Черепок свое мнение.

Спасать исторические здания с помощью перфомансов и флешмобов в Самаре уже вошло в привычку. Так, летом активисты высказали свое мнение и защитили от сноса дом мещанки Сафоновой на Садовой, 228 а. Благодаря акции "Стоп-снос" его признали ОКН и взяли под защиту.

Центр Самары вскоре должен получить статус исторического поселения, но дело все затягивается и документы никак не подпишут. Тем временем, пользуясь отсрочками, на исторически ценные дома и лакомые кусочки территории покушаются застройщики, которые хотят успеть начать стройку, чтобы потом уже пользоваться своим правом и не учитывать требования регламентов.

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