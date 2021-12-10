Три автовокзала и четыре автостанции могут построить в Самаре к 2030 году

Транспортная система Самары может сильно преобразиться к 2030 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре к 2030 году могут появиться еще три автовокзала и четыре автостанции. Планы по их строительству отражены в проекте Генплана, который сейчас проходит общественные обсуждения.

Так, автовокзала хотят разместить в районе стадиона «Солидарность Арена», на месте автостанции «Аврора» и у мостового перехода «Фрунзенский» (Самарский). Автостанции могут построить около аэропорта Курумоч, железнодорожных станций Ягодная и Пятилетка, также рядом с посадочной площадкой канатной дороги Самара — Южный город. Они появятся в рамках обустройства транспортно-пересадочных узлов.

Напомним, в Самаре планируют внедрить внеуличный городской общественный транспорт — две канатные дороги. Одну из них протянут от железнодорожного вокзала через реку Самару до Южного города, а вторую — от улицы Красноармейской через реку Волгу до острова Поджабный. Для этого возведут специальные канатные станции.

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