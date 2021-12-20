В Самаре задержана ректор СГЭУ, подозреваемая в хищении 3,5 млн рублей из федерального бюджета

Ректор СГЭУ задержана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Задержана ректор Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светлана Ашмарина, которую подозревают в хищении 3,5 млн рублей из федерального бюджета. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Ранее в отношении Ашмариной возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, в дальнейшем ее отстранили от должности.

Как сообщает Хинштейн, деньги получали якобы для оплаты выполнения научно-исследовательской работы. По данным депутата, уже будучи отстраненной от должности, Ашмарина фактически продолжала управлять вузом. Отмечается, что сотрудников университета заставляли подписывать письма в защиту ректора.

Кроме того, изъят "план работы" адвоката Ашмариной, из которого следует, что ее защитник намеревался предпринять шаги по дискредитации следствия.