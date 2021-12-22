Самарцы не подержали идею продления ул. Демократической до Крутых Ключей

Дорогу хотят проложить через лес и дачные массивы Фото: скриншот с видео

Жители Самары высказались насчет идеи продления улицы Демократической от Волжского шоссе до микрорайона Крутые Ключи. Многим идея, которую обозначили в проекте Генплана города, не понравилась. В ходе общественных обсуждений в мэрию Самары поступили десятки отрицательных мнений.

Сейчас улица Демократическая пролегает от проспекта Кирова до Волжского шоссе. Ее предложили продлить до нового жилого района через лес и дачные массивы. При этом проект предполагает строительство двух многоуровневых развязок — на пересечении с Красноглинским шоссе и в Крутых Ключах. Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал с воздуха, где может пройти дорога.

Перспектива вырубки леса вызвала недовольство у горожан. Вот как они высказались по этому поводу:

— И так осталось мало мест, где в выходные можно время провести на чистом воздухе! Везде все застроили, где только можно, вырубая леса! Где кислород скоро будем брать? А дачные массивы, которые там с 60-х годов? Что с ними будет?

— Проведение этой дороги разрушит несколько дачных массивов и затронет часть кладбища, а также нарушит экосистему и зону природной рекреации.

Самарцы считают, что необходимости в продлении улицы Демократической нет. Пробки там отсутствуют в любое время дня и ночи. Жители города предложили властям заняться реализацией других проектов. К примеру, построить развязку на повороте с Волжского на Красноглинское шоссе, надземные пешеходные переходы на Московском шоссе, магистраль «Центральная» (пр. Карла Маркса) или продлить до Крутых Ключей улицу Магистральную.