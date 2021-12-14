Где в Самаре сделать прививку от коронавируса, не посещая больницу в декабре 2021 года

В Самаре продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается вакцинация от коронавируса. Сейчас сделать прививку может любой желающий старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. В скором будущем появится вакцина для подростков, которая уже зарегистрирована и проходит испытания.

Мы узнали, где можно сделать прививку, не посещая больниц.

В Самаре

В Самарской областной универсальной научной библиотеке на Ленина,14 а ранее был организован пункт вакцинации. Поначалу он работал несколько дней, и мы рассказывали, что там происходило. Теперь пункт там будет работать на постоянной основе, ежедневно, даже по выходным дням.

Пункт работает с 9:00 до 20:00. Там можно сделать прививку не только от коронавируса, но и от гриппа. Сейчас эти прививки можно делать одновременно.

Также работает пункт вакцинации в здании Самарского медицинского колледжа им. Ляпиной на Полевой, 80. Время работы такое же – с 9:00 до 20:00.

Эти пункты будут открыты как минимум до конца декабря – до 29-го числа включительно.

Также прививку можно сделать в торговых центрах города. Пункты работают в ТЦ «Гудок» с 13:00 до 20:00, в ТЦ «Аврора» также с 13:00 до 20:00,

Мобильные пункты в Сызрани

Сделать прививку, не посещая больницу, можно не только в Самаре, но и в Сызрани. В городе работают мобильные пункты, которые на протяжении недели перемещаются по разным адресам.

На этой неделе пункты будут по следующим адресам:

15 декабря, среда

поселок Западный, ул. Пластовая, 17, 10:00 – 13.00;

ИП Староверов, ул. Сердовинская, 54, 14:00 – 16:00.

16 декабря, четверг,

Тимирязевский парк, 9:00 – 13:00.

17 декабря, пятница,

ул К. Маркса, 108 (во дворе), 09:30 – 12:00.

18 декабря, суббота,

ТЦ Универмаг, (ул. Свердлова, 3), 10:00 – 14:00.

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