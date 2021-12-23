Противники строительства крематория под Самарой записали видеообращение к президенту России

Селяне не хотят, чтобы рядом с их домами построили новое кладбище и крематорий Фото: Скриншот с видео

Жители села Кривое Озеро в Красноярском районе, где могут появиться новое кладбище и крематорий, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они попросили главу государства вмешаться в ситуацию.

По словам местных жителей, под размещение мест погребения и крематория власти планируют отдать участок площадью 45 га. На его границе находится скважина, которая питает питьевой водой село.

— Грунтовые воды вместе со стоками с кладбища будут отравлять питьевую воду жителей села, а затем — Сок и Волгу. Кроме того, на участке находится памятник архитектуры 18 века — Закамская оборонительная линия, — отмечают жители.

Население сел Кривое Озеро и Хорошенькое против размещения рядом с их домами кладбища и крематория. Их позицию поддерживает и районная прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства даже обратились в суд с требованием признать недействительным решение местных властей «О создании мест погребения». Однако суд 13 декабря 2021 года отказал в удовлетворении иска.

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