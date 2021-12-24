Суд отправил под домашний арест ректора СГЭУ Светлану Ашмарину

Светлана Ашмарина останется под домашним арестом до февраля 2022 года / Фото: СУ СК по Самарской области

В пятницу, 24 декабря 2021 года, областной суд избрал меру пресечения ректору Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светлане Ашмариной. Ее на два месяца отправили под домашний арест — до 3 февраля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Светлану Ашмарину задержали 20 декабря. Ее подозревают в покушении на крупное мошенничество. По версии следствия, ректор вместе с замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям в ноябре 2020 года заключили фиктивные договоры. По ним вуз выступал исполнителем научно-исследовательских работ.

— Указанные работы выполнил подчиненный обвиняемой. Он переработал ранее написанные им работы и фальсифицировал результаты социологических исследований. После подписания актов приемки-передачи на расчетные счета университета заказчики перечислили плату, — рассказали следователи.

Правоохранители полагают, что Светлана Ашмарина решила похитить деньги и незаконно выплатила сотрудникам вуза премии на общую сумму 1,4 млн рублей. Часть она присвоила себе. Ректор признала свою вину и возместила причиненный ущерб.

Сейчас правоохранители продолжают разбираться во всех обстоятельствах данного преступления.

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