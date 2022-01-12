Завершено расследование убийства 15-летней школьницы в Петра Дубраве

Расследованием уголовного дела занимался центральный аппарат СК России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского из Самары Антона Безчетвертева. Его подозревают в убийстве 15-летней девушки в поселке Петра Дубрава. Материалы передали в прокуратуру, сообщили следователи.

Напомним, вечером 29 июля 2021 года возле одного из домов на улице Садовой нашли тело местной жительницы с ножевыми ранениями. Вскоре правоохранители задержали предполагаемого преступника. Им оказался 42-летний подполковник полиции Антон Безчетвертев. На тот момент он служил в отделе уголовного розыска ОП № 3 в Советском районе Самары.

По словам мужчины, вечером он возвращался с рыбалки и случайно сбил девушку. Она начала кричать. Успокоить ее не удалось. Правоохранитель, испугавшись, схватился за нож. В дальнейшем на теле школьницы обнаружили не менее 5 ранений.

Антона Безчетвертева уволили из органов внутренних дел и лишили водительских прав. Сейчас он находится в СИЗО, правда, не в Самарской, а в Нижегородской области. Его туда перевели в сентябре 2021 года. Это связано с тем, что расследованием дела занимались сотрудники центрального аппарата СК России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У них могла быть интрижка: в Самаре подполковника полиции задержали за зверское убийство 15-летней девочки

Тело девятиклассницы нашли в поселке Петра Дубрава, ее нанесли удары ножом в шею (подробности)

Обезумел после ДТП или соврал про отношения: почему полицейский из Самары убил 15-летнюю школьницу

Следователи разбираются в обстоятельствах убийства ребенка и отрабатывают несколько версий расправы, которую учинил подполковник полиции (подробности)

Что известно об убийстве школьницы под Самарой, за которое задержали полицейского

Собрали все, что удалось выяснить (подробности)

Был дорожный конфликт: появились новые подробности убийства школьницы полицейским из Самары

Пока следователи выясняют, что подтолкнуло стража порядка к расправе над подростком, мы попросили экспертов высказать свое мнение на этот счет (подробности)

«Она нелюдимая «готка», а он примерный семьянин»: в селе, где подполковник полиции зарезал девочку, не верят в их связь

Корреспондент «КП»-Самара» побывал на месте страшного преступления в Петра Дубрава (подробности)

Слезы и отчаяние: как проходил арест полицейского из Самары, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки

Подполковник Антон Безчетвертев частично признал свою вину, но отказался рассказывать о преступлении (подробности)