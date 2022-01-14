В Самаре неизвестные грозились повторить Беслан в СамГУПС

Правоохранители проверили сообщение о минировании, оно оказалось ложным
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Волна «минирований» которая прокатилась по самарским школам в четверг, 13 января 2022 года, также затронула и СамГУПС. Вуз эвакуировали после угрозы неизвестных о повторении Беслана. Сообщение пришло на рабочую почту проректора университета во втором часу дня. Об этом «КП-Самара» рассказал собственный источник, знакомый с ситуацией.
Насколько известно, аноним прислал в вуз угрозу следующего содержания: «Университет заминирован. Мы повторим Беслан. Будет большой красивый взрыв». Руководство СамГУПС сразу же сообщило о случившемся в экстренные службы. Из здания учебного заведения срочно вывели всех студентов и работников — 520 человек.
Специалисты обследовали все помещения вуза и прилегающую территорию, но ничего взрывоопасного не обнаружили. Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту.
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