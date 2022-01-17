В Самаре уберут старые ларьки с Кировского вещевого рынка

Рынок хотят превратить в современный торговый комплекс / Фото: kirovskiy63.ru

Еще один рынок Самары ждет преображение. Речь идет о рядах комплекса «Мой Кировский вещевой». Существующие торговые места — ларьки и прочие павильоны — уберут, вместо них появится новый объект. Об этом говорится на официальном сайте рынка.

Реновация рынка уже стартовала / Фото: kirovskiy63.ru

— Начата реновация. Новый объект заменит морально и физически устаревшие торговые места. Это первый шаг реализации масштабного проекта преобразования «Мой Кировский вещевой» в современный и удобный торговый комплекс, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Кировский рынок уже начали зачищать от старых ларьков. Под демонтаж попали торговые павильоны, расположенные на площади более 5 тысяч кв. м возле железной дороги. Здесь планируют оборудовать одну из перехватывающих парковок транспортно-пересадочного узла «Пятилетка».

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