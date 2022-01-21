В Самаре застройщика ЖК на ул. Революционной уличили в двойной продаже квартир

Ущерб от действий мошенника превысил 9 млн рублей / Фото: ЖК Революционная Фото: vk.com

В Самаре вскрылось мошенничество с перепродажей квартир в новостройке на улице Революционной, 148а. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, сообщает городская прокуратура.

По версии следствия, аферу провернул директор ООО «Прогресс-Н», которое выступало застройщиком объекта. Правоохранители полагают, что глава стройфирмы перепродавал квартиры третьим лицам с августа 2016-го по декабрь 2020 года. При этом он знал, что у жилья уже есть владельцы. Ущерб от его действий превысил 9 млн рублей.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали преступления. Расследование контролирует прокуратура города.

Отметим, ЖК на Революционной уже не в первый раз попадает в скандал. Ранее стало известно, что жильцам высотки пришлось на протяжении года подниматься на верхние этажи по лестнице. Как выяснилось, все из-за того, что застройщик не полностью оплатил работы по установке и запуску лифта. Оборудование заработало только после вмешательства прокуратуры.

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