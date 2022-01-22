Омикрон может привести к рекордной заболеваемости в Самарской области

С приходом омикрона цифры по заболеваемости COVID-19 в Самарской области пошли вверх Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ожидают рекордную заболеваемость коронавирусом из-за омикрон-штамма. В ближайшие месяцы темпы заражения будут расти. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, омикрон отличается быстрым распространением и высокой заражаемостью. Однако он переносится легче, чем другие штаммы COVID-19. Хотя количество случаев заболевания начало расти, число госпитализаций остается на прежнем уровне. То есть многие пациенты проходят лечение амбулаторно.

Напомним, первые 13 случаев заражения омикрон-штаммом в Самарской области выявили 17 января 2021 года. По словам главного инфекциониста региона Елены Стребковой, приближается новая волна коронавируса. Она будет иметь взрывной характер. Если раньше один больной мог заразить до 10 человек, то теперь до 100 человек.

Отметим, еще в новогодние праздники суточный прирост ковид-пациентов в Самарской области составлял около 200 человек. К концу месяца эти цифры резко увеличились. Накануне, 21 января 2022 года, в регионе зафиксировали более 700 случаев заражения.