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Общество23 января 2022 8:59

Новая станция метро "Театральная" в Самаре увеличит пассажиропоток на 30%

Ожидается, что жители спальных районов будут охотнее ездить в центр города именно этим видом транспорта
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Новая станция будет находиться не очень глубоко под землей

Новая станция будет находиться не очень глубоко под землей

Новая станция метро "Театральная" должна увеличить пассажиропоток на 30%. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что в Самаре метро не окупается так, как в Москве и в нашем городе строить такой вид транспорта в свое время вообще не планировали. Тем не менее, метрополитен у нас есть, и строительство новой станции, на которую удалось получить крупный инфраструктурный кредит, крайне необходимо, чтобы завершить ветку.

- Нам, для того, чтобы получить эти деньги от правительства федерального, пришлось пообещать, что на Безымянке будет строительный бум, что там будет развиваться жилищное строительство и будет большая потребность в том, чтобы ездить в эту сторону, в сторону центра города, - отметил Дмитрий Азаров.

К строительству новой станции метро, которая будет расположена рядом с площадью Куйбышева, уже готовы приступить. Пока что идут подготовительные работы: перекрыто движение трамваев по улице Галактионовской, убирают рельсы. Здесь будут копать котлован для прокладки метро открытым типом работ.

Выходы со станции будут находиться в районе театра оперы и балета. Ожидается, что так жителям спальных районов будет удобнее добираться в центр города, где расположено большое количество ресторанов, театры, концертные залы, прогулочные зоны. В Самаре метро работает до полуночи - это самый поздний вид транспорта, на котором можно уехать из центра города.