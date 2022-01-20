Стали известны подробности строительства станции метро «Театральная» в Самаре

Подземку хотят украсить театральными масками и портретами актеров / Фото: vts-samara.ru

В Самаре продолжается подготовка к строительству новой станции метро — «Театральной». Первый этап — перекрытие улицы Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской и вынос инженерных сетей. Скоро там начнут демонтировать трамвайные пути и контактную сеть.

Проект строительства станции метро «Театральная» разработали еще несколько лет назад. Поэтому ему потребуется корректировка. Сейчас региональный Минстрой ищет подрядчика, который внесет необходимые изменения в проектно-сметную документацию первой очереди метрополитена. Ранее «КП-Самара» сообщили в ведомстве, что тоннели для новой подземки протянут по улице Самарской от Полевой до Вилоновской и дальше по Галактионовской до пересечения с Красноармейской. Именно там, в районе театра оперы и балета, будут находится выходы со станции.

Предполагается, что «Театральную» расположат неглубоко под землей. Это будет односводчатая станция с одной островной платформой. Ее хотят украсить театральными масками и портретами актеров. Строительство новой станции, которое планируют завершить в 2024 году, позволит сократить время пути от Безымянки до исторического центра города до 25 минут.

Из-за предстоящего строительства в Самаре обследуют 90 зданий. Они попадают в зону работ. В их числе — «Макдоналдс» на Полевой, 15. Специалисты проверят постройки на предмет возможных деформаций конструкций.

Напомним, на время строительства «Театральной» в Самаре до 31 декабря 2024 года закрыли движение пяти трамваев по улице Галактионовской. Их пустили по Арцыбушевской. Не исключено, что в дальнейшем в городе перекроют еще две улицы — Полевую и Красноармейскую. Это может привести к тому, что трамваи не смогут попасть в исторический центр. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил замглавы департамента транспорта Самары Юрий Тапилин. Чтобы минимизировать неудобства, планируется запустить альтернативный транспорт.