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Общество25 января 2022 8:30

В Самаре начали копать новую станцию метро

В Самаре 25 января 2022 года начались земляные работы на станции метро «Театральная»
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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На месте работает спецтехника

На месте работает спецтехника

Фото: принтскрин видео.

25 января 2022 года в Самаре начались земляные работы на месте будущей станции метро «Театральная». Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал начало работ с высоты птичьего полета.

На кадрах видно, что зима рабочим не помеха, поэтому уже в конце января они начали рыть будущий котлован. Место масштабного строительства огородили, на месте работает спецтехника.

Новая станция метро появится в районе пересечения улиц Галактионовской и Красноармейской, неподалеку от театра оперы и балета на площади имени В.В. Куйбышева. «Театральная» свяжет Безымянку с историческим центром города. Когда ее введут в эксплуатацию, время пути между этими двумя точками сократится всего до 20-30 минут.

Напомним, начало строительства запланировано в 2022 году. Строить новую станцию будут в ускоренном темпе, поэтому работы должны завершиться уже к 2024 году.