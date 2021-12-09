Строительство станции метро «Театральная» в Самаре стартует в середине 2022 года

"Театральная" завершит первую линию самарского метро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда в Самаре начнут строить станцию метро «Театральная». Работы стартуют в середине 2022 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Новую станцию разместят в районе пересечения улиц Галактионовской и Красноармейской, неподалеку от театра оперы и балета на площади имени В.В. Куйбышева. Уже определен подрядчик, который распланирует территорию под будущую «Театральную». Отметим, эта станция завершит первую линию самарского метро.

«Театральная» свяжет Безымянку с историческим центром города. Когда ее введут в эксплуатацию, время пути между этими двумя точками сократится всего до 20-30 минут. Станцию будут строить в ускоренном темпе. Работы планируется завершить за два года, чтобы к 2024-му она уже была готова. На эти цели региону федеральное правительство выделило инфраструктурный бюджетный кредит в 10,4 млрд рублей.

Ранее появилась информация, что на время строительства новой станции метро могут закрыть движение трамваев по улице Галактионовской. Жители города попросили Дмитрия Азарова не убирать рельсы. Он пообещал, что обсудить этот вопрос с профильными специалистами.