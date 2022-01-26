Дмитрий Азаров поручил усилить работу транспорта из-за строительства «Театральной» в Самаре

Регион должен возвести новую станцию метро в сжатые сроки - к началу 2024 года

В правительстве Самарской области обсудили строительство станции метро «Театральная». Ее планируют возвести в сжатые сроки на инфраструктурный бюджетный кредит в 10,4 млрд рублей. Ввести объект в эксплуатацию должны уже в начале 2024 года.

— Реализуем давнюю мечту, давний замысел, завершая первую ветку в Самаре. Сроки по строительству «Театральной» — очень жесткие. Мы должны уже в начале 2024 года ввести объект в эксплуатацию, — отметил губернатор Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, это будет масштабная стройка, которая, конечно, создаст неудобства для жителей города. Он поручил профильным ведомствам предусмотреть компенсирующие меры, в том числе усилить работу наземного транспорта на время строительства.

По оценкам экспертов, станция «Театральная» повысит пассажиропоток метро на 30%. Благодаря ей время в пути от Безымянки до исторического центра Самары сократится до 15-20 минут.

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