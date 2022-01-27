Самарцы потребовали уволить Елену Чернегу с поста главы департамента образования

Елена Чернега около года находилась под следствием

Жители Самары потребовали уволить Елену Чернегу с поста главы департамента образования. Горожанам не понравилось, что после года следствия ее восстановили в должности.

Ранее Елену Чернегу обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следователей, она поручила своим подчиненным начать распределение малышей в детский сад на улице Ташкентской. На тот момент он еще не был достроен. Сроки сдачи объекта затянулись. В итоге родителям пришлось вести детей в частные садики или дальше сидеть с ними дома.

В январе 2021 года Елену Чернегу отстранили от должности заместителя главы Самары — руководителя департамента образования. Недавно она предстала перед судом. Служители Фемиды постановили прекратить уголовное преследование и назначили судебный штраф в 40 тысяч рублей.

На минувшей неделе стало известно, что Елену Чернегу восстановили на посту главы депобра. Как сообщили «КП-Самара» в городской мэрии, сейчас она находится в отпуске. К работе чиновница должна вернуться в феврале. Некоторых горожан такое положение дел не устроило. Они создали петицию в адрес мэра Самары и губернатора региона, в которой потребовали уволить Елену Чернегу. Обращение поддержали уже более 40 самарцев.