Елену Чернегу восстановили в должности главы департамента образования Самары

Елена Чернега была отстранена от должности в течение года

Елена Чернега возвращается на работу в администрацию Самары. Чиновницу, которую судили за превышение должностных полномочий, восстановили в должности заместителя главы города — руководителя департамента образования.

— Елена Чернега восстановлена в должности. До конца месяца она будет находиться в отпуске, — сообщили «КП-Самара» в городской мэрии.

Напомним, Елену Чернегу отстранили от работы в январе 2021 года. Поводом стало возбужденное в отношении нее уголовное дело. По версии следствия, чиновница превысила должностные полномочия. Она распорядилась начать зачисление малышей в детский сад № 87 на улице Ташкентской в Самаре. На тот момент он еще не был достроен. Дети получили места, но продолжили сидеть дома, поскольку срок приемки дошкольного учреждения растянулся на несколько месяцев.

Гособвинение просило назначить Елене Чернеге 2 года лишения свободы условно. Защита чиновницы настаивала на ее невиновности. Ленинский районный суд в декабре 2021 года прекратил уголовное дело в отношении главы депобра. Ей назначили судебный штраф в 40 тысяч рублей и освободили от уголовной ответственности. Ранее адвокат Андрей Карномазов рассказал «КП-Самара», что это означает.

Напомним, недавно Елена Чернега покинула «Единую Россию». Она вышла из партии по собственной инициативе.

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