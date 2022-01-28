Адвокаты экс-начальника полиции Вячеслава Хомских заявили, что уголовное дело было «сфабриковано»

Защита не соглашается с обвинением

27 января 2022 года в Ленинском районном суде Самары состоялось первое заседание по делу начальника самарской полиции Вячеслава Хомских, которого обвиняют в коррупционной связи с самарской ОПГ «Законовские». Как сообщили журналисты портала Засекин.ру, адвокаты самарского полицейского остались недовольны предъявленным обвинением.

Сам обвиняемый Вячеслав Хомских не признает свою вину и считает, что дело было «сфабриковано». Адвокаты сообщили, что в ходе дальнейших заседаний они готовы сообщить о том, кому и почему это нужно. Кроме того защитники заявили, что следователи «прячут доказательства», а именно в материалах нет детализации переговоров члена банды Гафурова. По их мнению, там нет сведений за два года, что Хомских звонил бандитам.

Напомним, по версии следствия, в марте 2011 года Вячеслав Хомских, занимая должность замначальника оперативно-разыскной части, встретился с лидерами ОПС «Законовские» в ресторане Кировского района. Члены группировки пообещали ежемесячно передавать полицейскому по 150 тысяч рублей и подарить автомобиль «Нива» стоимостью более 300 тысяч рублей. За взятку он должен был закрывать глаза на нарушения со стороны коммерческих фирм, подконтрольных ОПС.

По данным правоохранителей, Вячеслав Хомских получал незаконные вознаграждения в 150-400 тысяч рублей с весны 2011-го по август 2017 года. В общей сложности он «заработал» более 22 млн рублей.

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