Строителям стации метро "Театральная" в Самаре разрешат шуметь и работать по ночам

Станция метро около площади Куйбышева должна появиться уже в 2024 году

В Самарской области могут внести поправки в закон о тишине. Министерство строительства предлагает добавить в документ пункт, который разрешит строителям метрополитена шуметь в ночные часы. Исключением станет проведение работ, создающих шум свыше допустимой нормы. Документ - проект закона - опубликован на сайте правительства Самарской области.

Если закон будет принят, то он вступит в силу в течение 10 дней со дня официального опубликования. Станцию метро "Театральная" в Самаре строят на пересечении Галактионовской и Красноармейской, тоннель пройдет по Самарской и Галактионовской, от метро "Алабинская". Для проведения работ с улицы Галактионовская уже убрали трамвайные рельсы.

Метро должны построить до конца 2024 года. Власти уже рассказали, какой будет станция. Ожидается, что благодаря ей пассажиропоток вырастет на 30%. А для того, чтобы получить инфраструктурные кредиты, самарские власти уже пообещали обеспечить строительный бум на Безымянке.

Первый этап строительства метро доверили компании "ВТС-проектирование". Перед началом строительства подрядчики будут обязаны провести обследование более 30 домов, которые находятся в непосредственной близости от строительства. В их числе - объекты культурного наследия, к которым нужно отнестись особенно бережно.