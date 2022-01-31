В Самарской области консультации у врачей-специалистов и диспансеризация приостановятся с 1 февраля 2022 года

Плановая госпитализации продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией приостановят приемы у узких специалистов и диспансеризацию. Решение приняли на заседании оперштаба 31 января 2022 года.

Теперь самарцы с 1 февраля 2022 года не смогут записать к врачу-специалисту. Рост заболеваемости продолжается во всех возрастных группах. Нагрузка у медицинских работников возрастает, поэтому узкие специалисты вновь привлекаются к работе с COVID-зараженными.

Отмечают, что ограничения не коснутся работы стационарных отделений. Плановую госпитализации не отменят. Напомним, что в регионе побили новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса. Детские дома и пансионаты переводят в режим обсервации. Также детям и подросткам запретят посещать театры.